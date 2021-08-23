Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Anma Programı başladı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Anma Programı başladı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir'e çelenk sunmasıyla başladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Anma Programı başladı

ANKARA - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir'e çelenk sunmasıyla başladı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. S Etkinliklerin Haymana'da ki kısmı ise Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti ile devam etti. Etkinlikler, Mangal Dağında meşaleli yürüyüş ışık gösterileri ile devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı