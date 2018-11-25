Sakarya Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın Acı Günü

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cenaze namazına katıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi 84 yaşındaki Fatma Aydın yaşamını yitirdi. Fatma Aydın'ın, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aydın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rektör Prof. Dr. Aydın ve ailesiyle görüşen Bakan Koca, cenaze başında dua etti. Fatma Aydın cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.