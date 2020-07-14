SAKARYA Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis -ARŞİV
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SAKARYA Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis -ARŞİV

Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı başından vurarak öldüren, 2 sendika yöneticisini de yaralayan tutuklu sanık Sedat Uzunlar, toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:43

Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı başından vurarak öldüren, 2 sendika yöneticisini de yaralayan tutuklu sanık Sedat Uzunlar, toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında çalışan işçi Sedat Uzunlar, iş yerindeki görev değişikliği sebebiyle sendika yetkilileriyle tartıştı. Uzunlar, olay günü olan 13 Kasım 2018 günü de fabrikayı ziyaret eden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, belindeki taşıma ruhsatlı tabancayı alıp, başından vurdu. Ardından da Lastik-İş Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı vurarak, yaraladı. Kaçmaya çalıştığı takside polis tarafından yakalanan Uzunlar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KARAR ÇIKTI

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasında, tutuklu sanık Sedat Uzunlar'ın avukatı, meşru müdafaa kapsamında beraat kararı verilmesini, aksi halde haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanıp, müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Son savunması sorulan Uzunlar ise, 'Silahın ateşlenme olayıyla benim dışarı çıktığım an arasında üç saniye var. Bu konuda avukatın beyanlarını kabul etmiyorum. Üç saniyede böyle bir eylemin yapılıp yapılamayacağının takdirini size bırakıyorum. Ayrıca telefonumu kendim vermedim, döverek aldılar. Hiçbir zaman farklı ifade vermedim, ne yaşadıysam anlattım. Deliller toplandıktan sonra ifade değiştirmedim. Olayın içine beni zorla çektiler" dedi. Mahkeme heyeti, Sedat Uzunlar'ı, Abdullah Karacan'ı 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9'ar ay, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis verdi. 1 yıl 3 ay hapis cezası, 50 gün adli para cezasına çevrildi. Aynı davada Sedat Uzunlar'a yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işledikleri gerekçesiyle yagılanan 7 kişi ise 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Güven HASBAŞ-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)

SAKARYA Lastik-İş Genel Başkanı'nın cinayet sanığına 20 yıl hapis -ARŞİV

Kaynak: DHA

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