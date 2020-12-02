Son dakika haber... Vatandaşlar yeni alınan Kovid-19 tedbir kararlarından memnun

Bir son dakika haberine göre Sakarya kent merkezinden detaylar Sakarya'da yaşayan Sibel Aslan ve Doğukan Demir ile röportaj Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nde vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan...

Sakarya kent merkezinden detaylar

Sakarya'da yaşayan Sibel Aslan ve Doğukan Demir ile röportaj Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nde vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlardan memnuniyet duyuyor.

Sakarya'da yaşayan Sibel Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamaları desteklediğini fakat yeterli bulmadığını söyledi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kendisini memnun ettiğini belirten Aslan, "Hafta içi de uygulanan kısıtlamanın daha uzatılmasını istiyorum çünkü kesin çözüm olsun istiyorum artık, bu işin çok uzadığını düşünüyorum. Aylardır esnaf, herkes perişan oldu, vatandaşımız zor duruma düştü. Bundan dolayı da bir an önce kısıtlama uzun olsun sonuç gelsin istiyorum." dedi.

Aslan, vatandaşların elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirerek, "Her şeyi de vatandaşa yüklememek lazım. Maskemizi takıyoruz, dikkat ediyoruz ama hayat da devam ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Kısıtlamaları destekliyorum"

Doğukan Demir, kısıtlamaları desteklediğini ve daha da artırılması gerektiğini belirtti.

"Halk olarak kendi kendimizi kontrol edemiyoruz." diyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Tedarik zinciri bozulmadıktan, ilacımızı, ekmeğimizi alabildikten, hizmet sektöründe çalışanlar işe gidebildikten, günlük hayatta ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra her türlü kısıtlamanın yanındayım. Hepimiz evde oturalım, zaten havalar soğuk, dışarıda olmamızın bir anlamı yok. Kışın evde kalalım da biraz sayılar düşsün. Bu sayıların yükselmesi havalimanlarının kapanmasından tutun da çalıştığımız sektörlerin kısıtlanmasına kadar sürecek."

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlere daha sıkı uymaya çalışıyor.

Vakalardaki artış uyarısını dikkate alan Zonguldaklılar, toplu alanlarda tedbirlere daha sıkı sarılarak, maskesini kurallara uygun takmaya ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyor.

Kent sakinlerinden Celal Aslan, alınan tedbir kararlarını olumlu yönde değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Önlemlerin alınmadığı takdirde salgının kentte artacağına dikkati çeken Aslan, "Vatandaşlarımız kurallara uysun, evlerinden çıkmasın. Zorunlu olmayan evinden çıkmasın çünkü görüyoruz yoğun bakımdaki hastaların sıkıntılarını. Tedbirlere uymazsak sonra hem kendileri hem çevresindeki insanlar üzülecek. İnşallah aşı da geliyor, hayırlısı olacak inşallah. Zonguldak bilinçli bir il, inşallah kurallara uyarlar, uymayanları da uyarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kent merkezine indiğinde insanları maskesiz görünce üzüldüğünü dile getiren Eylem Biçici, "Maskesiz, sigara içen insanlar var. Ben sigara içtiğim halde içmemeye çalışıyorum, sigaradan da kurtulmayı düşünüyorum. Herkesle mesafemi koruyup, işim olduğu zaman evden çıkıyorum ve 1 saat durup işlerimi bitirip evime çıkıyorum. Ben de gezmesini biliyorum ama yapmıyorum. Kendi sağlığımı ve evdekilerin sağlığını düşünüyorum." dedi.

Kocaeli

Kocaeli'nde vatandaşlardan Murat Ay, koronavirüsle mücadele anlamında alınan tedbirleri yerinde bulduğunu söyleyerek, sokağa çıkma kısıtlamasının 10 gün boyunca uygulanmasını istedi.

Alınan tedbirlerin iyi olduğunu dile getiren Emre Köse, mesafe, maske ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Haluk Altunay, bu süreçte tedbir ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması gerektiğini aktararak, "10-15 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması yapılmasından yanayım." dedi.

Altunay, esnafa ve vatandaşa daha fazla destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Akbulut da tedbirlerin uygulamaya geçmesinden dolayı ilgililere teşekkür ederek, bu süreçten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kişilere de yardımın arttırılmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş