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Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'de koronavirüs tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

24.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:05
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'de koronavirüs tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde görevli 15 öğretmen, sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla merkezde oluşturulan atölyelerde günde 100 önlük üretiyor.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı verilen topyekun mücadelede kendilerinin de hastanelerdeki sağlık çalışanları için önlük ürettiklerini söyledi.

Ersoy, 15 öğretmenle günlük 100 ila 150 arası ürün çıkarmaya çalıştıklarını ve dezenfektan üretimi konusunda da katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenlerimiz fedakarca atölyeye gelip gayret gösteriyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. İlk siparişimizi İl Sağlık Müdürlüğünden aldık, teslimi bir iki gün içinde yapacağız. İhtiyaç durumuna göre üretime devam edeceğiz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Yalçın da kurslara ara verildiği için öğretmenlerle Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı olan önlükleri üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Ekipler, ayrıca polis araçlarının üzerinde bulunan led ekrandan "#EvdeHayatVar", "#EvdeKalSakarya", "#EvdeKalTürkiye" ve "#BirlikteBaşaracağız" yazılarını paylaştı.

KO-MEK'ten sağlık çalışanlarına maske üretimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), sağlık çalışanlarının kullanması için 100 bin maske üretecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kentte, koronavirüsle en önde mücadele veren sağlık çalışanları için önemli bir hamlede bulunduğu kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla KO-MEK'te, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının öz kaynaklarla üretilmeye başlandığını, bu kapsamda on binlerce koruyucu ekipmanın üretileceği bildirildi.

Eksiklerin tedarik edilmesiyle 100 bin maskenin üretimine hemen başlandığı belirtilen açıklamada, belediyenin her gün düzenli olarak ulaşım araçlarında ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bırakıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler de halkın yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve ATM'leri dezenfekte ediyor.

"Alo Evlat Sağlık Kulübü" yaşlıları bilgilendiriyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, belediye tarafından 2016 yılında kurulan "Alo Evlat Sağlık Kulübü" ekibi, yaşlıları ve engellileri ziyaret ederek, 14 gün kuralına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

Alo Evlat Sağlık Kulübü, ziyaretlerde yaşlıların ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, ön muayenelerini de yapıyor.

Kullanmaları gereken sağlık ürünleri hakkında bilgi veren ekipler, yaşlıların ve engellilerin ihtiyaçlarını da alıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaşlıların ve engellilerin her koşulda yanlarında olduklarını belirterek, 60 yaş üstü yaşlı ve engelli herkesin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için "371 11 71" nolu telefondan evlatlarına ulaşabileceğini aktardı.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 936 iş yerinde denetim yaptı.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında yayınlanan genelgeyle halk sağlığını tehdit eden, kaldırımlarda iş yeri içi ve dışında satış yapan açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek, kararlara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığının "Marketler ve Pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında, pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi. Ayrıca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan satıcılara da tebligat doğrultusunda uyarı yaparak tezgahları kaldırdı.

Öte yandan Düzce Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

- Bolu

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve çalışmaları açıkladı.

Sosyal medya hesabından "korona notlarımız" başlığı ile bir paylaşım yapan Demirkol, müdürlük olarak evde sağlık hizmetine toplamda 5 ekip daha ilave ettiklerini, 112 acil ekip sayısının artırıldığını kaydetti.

Demirkol, tüm hastanelerin girişinde ateş takip sistemi kurularak triyaj sistemine geçildiğini ve maske, dezenfektan üretiminin yanı sıra yüz siperliğiyle izolasyonlu sedye yapımına başlandığını ifade etti.

Karabük

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarında, kente gelen ve kentten ayrılanların ateşleri ölçülüyor.

Polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, ayrıca ikametlerinden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da uyarılarak evlerine gitmeleri istendi.

Uygulamadan memnun olan vatandaşların, ölçümün ardından sağlık yetkililerine ateşlerinin kaç derece olduğunu sordukları görüldü.

Bu arada, İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik Karabük'te de denetimlere başlandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüsleri ile dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bartın

Bartın'ın giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol merkezlerinde, sürücü ve yanındaki yolcuların ateşleri ölçüldü, uyarılarda bulunuldu ve virüs hakkında bilgi verildi.

Kentin üç farklı noktasında oluşturulan kontrol merkezlerindeki uygulamada, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, il dışından gelen araçlar durduruldu, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığı sorulan sürücü ve yolcuların, 14 gün içerisinde kendisi veya yakınlarının yurt dışı öyküsünün olup olmadığı sorgulandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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