Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 2 gündür kayıp olan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'nin cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Yaşlı adamın bir süre önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik problemler yaşadığı öğrenildi.