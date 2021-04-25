Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 2 gündür kayıp olan 70 yaşındaki İbrahim Yüce'nin cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Yaşlı adamın bir süre önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik problemler yaşadığı öğrenildi.

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bekirefendi Sokak'ta yaşayan İbrahim Yüce'den önceki gün haber alamayan oğlu polise başvurarak yardım istedi. İbrahim Yüce'nin en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisi üzerine dün, Alifuat Paşa mevkiinden itibaren arama çalışması başlatıldı.

OĞLUNUN İNTİHARINA DAYANAMAMIŞ

Kocaeli'den gelen dalgıç polisler nehirde arama yaptı. Bugün devam eden arama çalışmaları sonucu dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında İbrahim Yüce'nin cansız bedenini buldu. Yüce'nin oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı
Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı
Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı
Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 09:32:57. #1.16#

title