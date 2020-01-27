Sakarya iş dünyasından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım eli

27.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:00

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen miniklere 350 bin bebek bezi yardımında bulunulduğunu bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası acil ihtiyaçlar dolayısıyla Sakarya'daki oda ve borsalar yardım kampanyası başlattı.

SATSO, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 350 bin bebek bezini bölgeye ulaştıracak tır yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın deprem felaketinin acısını iyi bilen bir il olduğunu belirterek, yaşanan felaketin yaralarını sarmak için tüm Türkiye gibi yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Altuğ, "Öncelikle deprem neticesinde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Depremin acısını iyi bilen bir şehrin insanlarıyız. Yaşanan acıyı yüreğimizde hissettik. Devletimiz deprem olduğu andan itibaren var gücüyle her türlü imkanı seferber etmiştir. Biz de Sakarya ilimizin oda ve borsaları olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çağrısına kulak verdik ve bu illerimizdeki depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Altuğ, TOBB'un öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına katkı sağladıklarını aktararak, bugün Elazığ ve Malatya'ya varacak yardım tırındaki 350 bin bebek bezinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olunması gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Ülkemiz için deprem her zaman acıları, yıkımları hatırladığımız ve ders çıkarmak zorunda olduğumuzu anladığımız anlardır. Türk milletinin yaşanan bu elim olaya karşı duyarlılığı yine örnek oldu, gururlandırdı. Türkiye, bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA