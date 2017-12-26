Sakarya İhh'dan Kış Yardımı

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği, ihtilaç sahiplerine kışlık yakacak yardımı yaptı.



Dernek Başkanı Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışarıda üşüyen milyonlar var. Gör ve yardım et" sloganıyla düzenledikleri İnsanlığını Gör Kampanyasında yaklaşık 250 kişiye yakacak yardımında bulunduklarını belirtti.



Dünyanın birçok mağdur ve mazlum coğrafyasında ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmanın insani görevleri olduğunu dile getiren Aydın, "Her yıl binlerce insan evlerini savaşlar sebebiyle terk etmek zorunda kalıyor. Binlerce göçmen, çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybediyor, geride kalanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor." ifadelerini kullandı.



Aydın, milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Milyonlarca Suriyeli yıllardır mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Yemen'de çatışmalar içinde kalan binlerce çocuk, gıda ve sağlık ürünlerine ulaşamıyor. Arakan'da ölümden kaçan milyonlarca mülteci Bangladeş'teki kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'de ambargo ve abluka altındaki insanlar dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşıyor. Kış en çok küçücük bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz."



Sebahattin Aydın, kampanyaya destek olmak isteyenlerin dernek ya da banka yoluyla yardımlarını ulaştırabileceklerini bildirdi.