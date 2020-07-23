SAKARYA Hayvanların kesim alanlarına kimse alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek
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SAKARYA Hayvanların kesim alanlarına kimse alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek

Hayvanların kesim alanlarına kimse alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecekSAKARYA'da, Kurban Bayramı öncesi kesimhanelerde hazırlıklar sürerken koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına kesim alanlarına vatandaşlar alınmayacak.

23.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:14

Hayvanların kesim alanlarına kimse alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek

SAKARYA'da, Kurban Bayramı öncesi kesimhanelerde hazırlıklar sürerken koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına kesim alanlarına vatandaşlar alınmayacak. Parçalama ve paketleme sonrası etler teslim edilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim alanları hazırlıklarını yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kesimhane alanlarına az sayıda kişi randevu yöntemiyle çağırılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Kesim alanlarına vatandaşlar alınmayacak, kurban hissedarlarının tesislerdeki parçalama işlemlerine de müdahil olamayacak, paketlenen etler vatandaşlara verilecek. Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğine ait kurbanlık satış noktası ve kesimhane tesisi ortaklarından Muhammet Kurtuluş, "İlçe Tarım Müdürlüğü ve Müftülüğümüzün bildirdiği kurallara uyarak, kapıda ateş ölçerek, dezenfektan ve maske dağıtımı yaparak kesim yapacağız. Müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi koruyacağız, kesim alanına müşterilerimizi alıp vekalet aldıktan sonra dışarı çıkartacağız ve bekleme noktasına alacağız. İçerde kesilen kurban parçalama alanında parçalanıp hisseleri yapıldıktan sonra poşetlenecek. Kura çekilerek sahiplerine teslim edilecek. Kasaplarımızın hepsinin koronavirüs testleri de yapıldı. Yine bayram sabahında da içeri girerken ateşleri ölçülecek, maskeleri ve eldivenleri verilecek. Bu şekilde kesim yapılacak" dedi. Kurdukları sistemle yerde kesildikten sonra kurbanlığın havaya kaldırılacağını ve parçalama alanına kadar elektrikli sistemle taşınacağını belirten Kurtuluş, "Hayvan yerde kesildikten sonra elektrikli sistemle havaya kaldırılacak, burada derisi soyulduktan sonra parçalamaya gidecek. Burada hayvana verilen numara ile hayvan sahibi ya da hisse sahipleri kendi hayvanlarını görecek. Parçalama sonrasında özel hazırlanan kantarla hisse sayısı kadar ayrı tartılara koyulacak. Etler hisse sahiplerine paketlenerek verilecek" diye konuştu.

SAKARYA Hayvanların kesim alanlarına kimse alınmayacak, etler paketlenip teslim edilecek

Kaynak: DHA

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