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Sakarya'dan kısa kısa

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan ve yönetim kurulu üyesi Hülya Kolip, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan ve yönetim kurulu üyesi Hülya Kolip, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurt, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Seçimlerden bugüne güzel çalışmaların yapıldığını görüyoruz ve devamının da geleceğine inanıyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten de her bölgeye ayrım yapmaksızın imkanları dahilinde destek olduklarını söyledi.

GastroAntalya yarışması ikincisinden SATSO'ya ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, GastroAntalya yarışması ikincisi Sakaryalı şef adayı Selin Çakırgil'i makamında ağırladı.

Ziyarette Altuğ, Çakırgil'e SATSO'nun son çalışması olan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabını hediye etti.

Küçük yaşına rağmen gastronomi alanında başarılara imza atan Çakırgil'i kutlayan Altuğ, "Kendisi Serdivan TOBB MTAL Lisesi aşçılık bölümü mezunu olmuş ve aynı zamanda GastroAntalya yarışmasında ikincilik alarak hepimizi gururlandırmıştır. Kendisine başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çakırgil de Sakarya'yı gastronomi alanında temsil etmeye devam edeceğini belirterek, Altuğ'a teşekkür etti.

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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