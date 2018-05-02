Sakarya'dan Balkanlar'a 35 Bin Kişilik İnsani Yardım

Ramazan ayında Balkanlar'da 35 bin kişiye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin başkanı Sebahattin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu Ramazan Balkanlar'dayız" sloganıyla yürüttükleri kampanya hakkında bilgiler verdi.

Ramazan ayı öncesinde bölgede incelemelerde bulunduklarını ve eksiklikleri tespit ettiklerini anlatan Aydın, Balkanlar'a yönelik çalışmalarının ramazandan sonra da devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki Müslüman neslin muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Aydın, onlar için kendi kültürlerine, dinlerine sahip çıkabilecekleri ortamı oluşturmaları gerektiğine işaret etti.

Ramazan ayında başta Balkanlar olmak üzere Suriye, Myanmar ve Afrika'da faaliyetlerini gerçekleştireceklerini dile getiren Aydın, "Balkanlar'a yönelik sıcak yemek dağıtımı, kumanya ve benzeri çalışmaları yürüteceğiz ama daha uzun vadeli olarak Balkanlar'ı, Sakarya İHH olarak gündemimize aldık. Balkanlar'a mutlaka eğilmemiz gerekiyor. Balkanlar'la sınırlı kalmayacağız, 7 yıldır devam eden Suriye var. En azından ramazan boyunca problemle karşılaşmadan, iftarlarını nasıl açacaklarını düşünmeleri için çalışmalarımız yürüyecek. Ramazanda sadece Balkanlar'da 35 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.