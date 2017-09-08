Sakarya'daki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından avukatlara söz verildi.



Tutuklu sanıklar Mehmet Şumlu ve Zeynel Abidin Kendir'in avukatı Sümeyye Kaplan, bir önceki celsede yaptıkları savunmaları tekrar ettiklerini söyledi.



Müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten avukat Kaplan, "En önemli delil 'ByLock' görülmektedir. İçerikler şu ana kadar dosyaya gelmemiştir. Müvekkillerim 9 aydır tutukludur. Karartılacak delil bulunmamaktadır. Tüm bu hususlar gözetilerek müvekkillerimizin tahliyesini istiyoruz." dedi.



Tutuklu sanıklar Hüsnü Yılmaz ve Kadri Ayhan'ın avukatı Ahmet Özdin de tüm delillerin toplandığını kaydetti.



Müvekkillerinin delilleri karartma şüphelerinin bulunmadığını belirten Özdin, "Müvekkillerim uzun zamandır tutukludur. Sanık Hüsnü'nün sağlık sorunları vardır. Müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.



Tutuklu sanıklar da, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, avukatlarının beyanlarına katıldıklarını belirterek, tahliyelerini istedi.



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Şumlu, Zeynel Abidin Kendir, Hüsnü Yılmaz ve Kadri Ayhan'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.



"ByLock" trafik bilgisi ve haberleşme içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İddianame



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile kapatılan Sakarya Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi ve çalışanlarının da bulunduğu 11 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.