Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. N.E., S.E., O.E.Ş., S.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 275 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek mermisi, 600 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 43 adet 9.65 mm çapında mermi, 100 gram kullanıma ve satışa hazır esrar, folyolanmış halde metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 paintball tabancası ve hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen 8 televizyon ele geçirildi.

Şüphelilerin, geçen yıl 3 gün boyunca kayıp olarak aranan ve arkadaşının evinde ölü bulunan Semih Toka ile M.M. isimli 2 kişinin uyuşturucu komasına girerek ölümlerine sebep oldukları da iddia edildi.

Şüpheliler, 'Uyuşturucu komasına giren kişiye yardım ve bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Yasaklanmış silah ve mühimmatı bulundurmak' ve 'Uyuşturucu bulundurmak' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR