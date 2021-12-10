Sakarya'da "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da turizm faaliyetlerinin değerlendirildiği "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplandı.

Vali Yardımcısı Selda Dural başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantının ilk oturumunda, kentteki otel yöneticileri öneri ve projelerini sundu.

İkinci oturumda ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katılımıyla kent genelindeki turizm potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, özellikle salgın nedeniyle ön plana çıkan kamp ve karavan turizminin Sakarya'daki ve dünyadaki durumu ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Dural, bu toplantıların devam edeceğini, kentteki turizm potansiyelini ön plana çıkaracaklarını belirterek, kaymakam ve belediye başkanlarının öncelikle kamp ve karavan turizmiyle ilgili faaliyetleri gündemlerine almalarını istedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da kamp ve karavan turizmiyle ilgili mevzuat ve konu hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, sektör temsilcileri ve katılımcıların görüş ve düşünceleri değerlendirildi.