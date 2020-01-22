Sakarya'da "Toprak Dede" anısına fidan dikildi
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Sakarya'da "Toprak Dede" anısına fidan dikildi

Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.

22.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:36
Sakarya'da

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan anısına fidan dikti.

Pınarlıbacı ilkokulu bahçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, okul idarecileri, okul aile birliği ve öğrenciler Karaca'nın anısına okul bahçesinde 11 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrenciler fidan dikimi sırasında, "Hayrettin Karaca'nın anısına " ve " Rahmetle anıyoruz " pankartlarını taşıdı.

Kaynak: AA
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