Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında, salgınla mücadele ve 'Tam Kapanma Süreci'ne ilişkin yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında, salgınla mücadele ve 'Tam Kapanma Süreci'ne ilişkin yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında, salgınla mücadele ve 'Tam Kapanma Süreci'ne ilişkin yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş ve diğer yetkililer katıldı.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün kentteki son durum ve aşılama çalışmaları hakkında bir sunum yaptığı toplantıda, tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler ile ilgili kurumların sorumluluk alanlarındaki salgın çalışmalarına dair bilgilendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tam Kapanma' genelgesi kapsamındaki tedbirler ve uygulamaların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren başlayacak ve 17 Mayıs gününe kadar sürecek olan kısıtlamalar kapsamındaki önlemler ve denetimler de görüşüldü.

Korona virüs salgını ile mücadelede ülke genelinde uygulanan 'Kısmi Kapanma Genelgesi' kapsamında yapılan değerlendirmelerde Marmara bölgesinde vaka sayısı açısından en düşük ilin Sakarya olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ancak en büyük hedefimiz elbette vaka sayılarını daha da asgari seviyeye indirmek olacaktır. Bunun için tam kapanma sürecinde de toplumun her kesiminin desteği ve katkısı büyük önem arz ediyor. Salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik alınan kararlar ve önlemler, hepimizin sağlığını korumaya yöneliktir. Bu salgını ancak birlikte hareket ederek bertaraf edebiliriz. Tam kapanma sürecinde alınan kararlar doğrultusunda denetimlerimiz, her alanda yine yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi. - SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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