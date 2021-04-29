Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk

Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi halk sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

SAKARYA'da, 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi halk sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da gezdi.

Tam kapanma öncesinde Sakarya'da halk sokaklara akın etti. Çark Caddesi'ndeki mağazalarda yoğunluk yaşanırken, tam kapanma öncesi vatandaşlar en çok gıda alışverişi yaptı. Bazıları alışveriş yaparken bazıları da güneşli havanın keyfini çıkarmak için gezdi.  Alışveriş yapmak için çıktığını belirten Engin Köse, "Biz bu salgını kendimiz üretiyoruz. Yani çok yakın temasta bulunarak üremesine sebep oluyoruz ama inşallah kurtulacağız. Evimizde ailemizle izole bir şekilde yaşayacağız. Ufak tefek stoklarımızı yaptık, günlük ekmek haricinde hemen hemen her şeyi aldık" dedi.


- Sakarya
Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Muslera Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:35:47. #1.14#

title