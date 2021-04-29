Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk

SAKARYA'da, 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi halk sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

SAKARYA 'da, 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi halk sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da gezdi.

Tam kapanma öncesinde Sakarya'da halk sokaklara akın etti. Çark Caddesi'ndeki mağazalarda yoğunluk yaşanırken, tam kapanma öncesi vatandaşlar en çok gıda alışverişi yaptı. Bazıları alışveriş yaparken bazıları da güneşli havanın keyfini çıkarmak için gezdi. Alışveriş yapmak için çıktığını belirten Engin Köse, "Biz bu salgını kendimiz üretiyoruz. Yani çok yakın temasta bulunarak üremesine sebep oluyoruz ama inşallah kurtulacağız. Evimizde ailemizle izole bir şekilde yaşayacağız. Ufak tefek stoklarımızı yaptık, günlük ekmek haricinde hemen hemen her şeyi aldık" dedi.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR