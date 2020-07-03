Sakarya'da patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası harabeye döndü Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 97 kişi de yaralandı. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi. Fabrika havadan böyle görüntülendi. Patlama sonrası fabrika harabeye döndü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin öldüğü, biri ağır, 74 kişinin de yaralandığı açıklandı.Yangının kontrol altına alındığı, havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika, havadan drone ile görüntülendi. Fabrikanın yangın sonrası harabeye döndüğü görüldü. BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ Çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde, dumanların tüttüğü fabrikaya ait binaların patlamaların şiddetiyle büyük zarar gördüğü, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazılarının ise duvarlarının yıkıldığı görüldü.