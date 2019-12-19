Sakarya'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seda Çoban idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, Poyrazlar Gölü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Çoban, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.