Sakarya'da okullar bayraklarla donatıldı

03.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:56

SAKARYA İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatı doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi açılışında, Yunan milletvekilinin saygısızlığına karşı tüm okullarda bayrak konusu işlendi. Okullar, Türk bayraklarıyla donatıldı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstermek amacıyla, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatı doğrultusunda Sakarya genelinde eğitim yapan ilk ve orta dereceli tüm okullarda bayrak teması işlendi. Okullar Türk bayraklarıyla donatılırken, ilk dersin 10 dakikasında bayrağın önemi ve anlamı konusu işlendi. Şehir genelindeki tüm okullarda gerçekleşen program, öğrenci ve velilerin büyük takdirini topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı'nda bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa katıldı. Fazilet Durmuş, yaptığı konuşmada, "3 Şubat itibariyle okullarımızda ikinci dönemin başlangıcını yapıyoruz gençlerimizle birlikte. İlimizin tamamında bugün İstiklal Marşı törenimize Bayrak Şiirini okuyarak başlıyoruz. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili bir saygısızlık yaparak bayrağımızı yırtmıştı. Bizim ülkemizde gençlerimiz konu vatansa gerisinin teferruat olduğunu bilsin ve bu vatanı kazanmak için nice çocukların gözyaşı dökerek bu bayrağı bize emanet ettiklerini öğrensinler ve bunu her daim gönüllerinde yaşatsınlar diye arzu ettik" dedi.Türklerin, düşmanlarının bayraklarına bile saygısızlık yapmadığının altını çizen Fazilet Durmuş, "Çünkü biz şunu biliyoruz ki; bu ülkede ezan susacaksa, bayrak inecekse, Kuran dönecekse ölmeden gelme denilen evlatların diyarıdır Türkiye. Çanakkale'ye bile evlatlarını böyle yolladı bu ülkede analar. Bizde gençlerimize şu anda bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan biz, düşmanımızın bayrağına da saygı duyan bir milletiz. Bayrağın kutsallığını ve bizim için önemini bu projemizle yeniden hatırlatmak istedik" ifadelerini kullanırken, gerçekleşen program sonrası bir sınıfa giren ve bayrağın önemini anlatan Durmuş, daha sonra okuldan ayrıldı.





Kaynak: DHA