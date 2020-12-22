Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
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Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi

22.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:12

Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi Kurşunlanan araç başka bir araca çarparak kaza yaptı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki araç, farklı bir araçta bulunan şüpheli veya şüphelilerce uzun namlululu silahlarla kurşunlandı.

Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi

Kurşunlanan araç başka bir araca çarparak kaza yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki araç, farklı bir araçta bulunan şüpheli veya şüphelilerce uzun namlululu silahlarla kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlanan araç başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Olay, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi, Hızır İlyas Arıtma Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampa yukarı çıkan lüks bir otomobile, yine seyir halindeki başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Meydana gelen olayda kurşun yağmuruna tutulan araç rampadan aşağı doğru kaçmaya çalışırken o esnada orada geçmekte olan M.P. idaresindeki 08 YA 413 plakalı pikap tarzı bir araca çarptı. Kurşunlandıktan sonra kaza yapan araç, daha sonra rampa aşağı giderek gözden kayboldu. Meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay büyük panik oluşturdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp incelemelerde bulundu. Olay esnasında büyük korku yaşadığını söyleyen sürücü M.P., "Silah seslerini duyduk ama arabada arıza var sandık. Baktık silah sesleri hala geliyor. Sonra bir araç geri geri gelip bize çarptı. Ardından aşağı yöne doğru gitti. Biz korkudan öldük" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi
Sakarya'da kurşunlanan araç başka bir araca çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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