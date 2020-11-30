Sakarya'da Kur'an kursları uzaktan eğitim verecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan yapılacağını bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan yapılacağını bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındığını kaydetti.

Kaldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizdeki gündüzlü-yatılı her tür ve düzeydeki Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz