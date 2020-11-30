Sakarya'da Kur'an kursları uzaktan eğitim verecek
30.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:54
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan yapılacağını bildirdi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan yapılacağını bildirdi.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındığını kaydetti.
Kaldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İlimizdeki gündüzlü-yatılı her tür ve düzeydeki Kur'an kursu eğitimlerinin 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz