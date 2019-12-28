Sakarya'da kolon kanseri hasta nadir ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu

28.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:34

Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.

Sakarya'da yaşayan kalın bağırsak kanseri Murat Kara (40), tedavi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Burada ameliyat öncesi yapılan incelemelerde tümörün tekrar kalın bağırsakta nüksettiği, aynı zamanda da hastanın sol böbrekten mesaneye idrar taşıyan kanala da sıçradığı tespit edildi.

Hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman ve Ürololoji Kliniği öğretim üyesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fikret Halis, nüks pelvik kitle (yeniden ortaya çıkan kitle ağrısı) nedeniyle ameliyata aldıkları hastada nadir yapılan bir ameliyat uyguladı.

Kara, kalın bağırsak kanseri sonucu nüks pelvik kitle nedeniyle "üretero ürostomi" (idrar kanallarının birbirine dikilerek bağlanması) uygulanarak ameliyat edildi. Hastanın bağırsaklarında bulunan tümör temizlenip, böbrekleri kurtarıldı.

Böbreklerden birinin alınması gerekiyordu

Tedavisi süren Murat Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce rektum kolon kanseri olduğunu öğrendiğini, daha önce bir kez ameliyat olduğunu ve hastalığının tekrar nüksettiğini ifade ederek, tekrarlayan kitlenin üç santimlik kötü huylu bir tümör olup böbreklerinden birinin alınmasına neden olacağını anlattı.

Prof. Dr. Karaman'ın böbreğinin kurtulması için elinden geleni yaptığını belirten Kara, "Hastalığımdan dolayı böbreklerimden birinin alınması gerekiyordu. Kerem hoca böbreğimin alınmaması için elinden geleni yaptı. Kerem bey bana çok güven verdi. Çok şükür atlattık. Önce Allah'a sonra hocalarıma duacıyım." dedi.

Prof. Dr. Kerem Karaman da kitlenin temizlendiği ameliyatta sol idrar yolunun tekrar mesaneye dikilebilmesi için yeterli uzunlukta olmamasından dolayı ellerinde iki seçenek bulunduğunu anlattı.

Karaman, ilk olarak hastanın idrar kanalını karın cildine ağızlaştırıp ömür boyu karın cildine bağlanan torbadan idrar yapmasının sağlanacağını ya da sol böbreğinin alınması gerektiğini söyleyerek, "Hastanın genç olması nedeniyle biz biraz da risk alarak sağlam olan sağ böbreğin idrar kanalına sol idrar kanalını eş zamanlı olarak ameliyat sırasında diktik. Böylece hastanın yaşam konforunu da temin etmiş olduk." diye konuştu.

Dünyada sayılı yapılan cerrahi bir yöntem

Doç. Dr. Fikret Halis de hastanın daha uzun ve konforlu bir yaşam sürmesi için böyle bir operasyonu yaptıklarını kaydetti.

Halis, yapılan operasyonun çok komplike ve yüksek risk taşıması sebebiyle 3. basamak gibi tecrübeli merkezlerde yapılması gerektiğini, aksi halde hastaların iki böbreğini de kaybedebileceğinin altını çizdi.

Hastanın böbreklerinin kurtarıldığını belirten Halis, şöyle konuştu:

"Çok şükür bizim böyle bir durumumuz olmadı, hastamız çok kısa sürede topladı, böbrek fonksiyonları normale geldi, hem de yapmış olduğumuz bu cerrahi yöntemle hastanın daha konforlu bir yaşam sürmesine vesile olduk. Bu nedenle de ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz de sayılı yapılan, dünyada sayılı yapılan bir cerrahi Sakarya'da ilk defa yapılan bir cerrahi yöntem olması nedeniyle ayrıca hem hastanemiz hem meslektaşlarımız adına gurur verici bir ameliyat."

Öte yandan Kara, birkaç gün içinde taburcu edilecek.

Kaynak: AA