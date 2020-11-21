Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
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Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

21.11.2020 21:34 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:38
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

SAKARYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

SAKARYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte sokaklar boşaldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, saat 20.00'ye yaklaşırken sokaklarda bulunan vatandaşlara kısa sürede evlerine gitmeleri için uyarılar yaptı. Yapılan uyarılar sonrası kısa sürede Sakarya sokakları sessizliğe büründü.

 


- Sakarya
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Sakarya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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