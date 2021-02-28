Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
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Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

28.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:00

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vildan A. idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Y. idaresindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Her iki araç içerisinde de bulunan Vildan A., Dursun Y., Elveda Ü., Ömercan Ü., Ahmetcan Ü. ve Yunus Y. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce içlerinde çocuklarında bulunduğu yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen bölgede ekipler konu ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika! Sakarya'da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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