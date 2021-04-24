Sakarya'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
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Sakarya'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Sakarya'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Mustafa Yüce'nin cesedine ulaşıldı.

Sakarya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Mustafa Yüce'nin cesedine ulaşıldı.

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Yüce'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD koordinasyonda başlatılan çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Yüce'nin en son görüldüğü Sakarya Nehri kıyısında aramalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, Yüce'nin cesedini nehrin Dereköy mevkisinde buldu.

Yüce'nin cesedi, ekipler ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

Mustafa Yüce'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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