Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
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Sakarya'da kış gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentteki piknik alanlarında ve sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.
ARİFİYE, SAKARYA (AA) - Sakarya'da kış gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentteki piknik alanlarında ve sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Sapanca sahili, Arifiye Gölbaşı Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı'na gitti.
Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sahillerde ve doğada yürüyüş yaparak teknelerle tur atarak güneşli havanın tadını çıkardı.
Bazı vatandaşlar da piknik alanlarına giderek vakit geçirmeyi tercih etti.
Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'a gelen Nevzat Eren, hafta sonu ve güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiklerini söyledi.
Ferhat Çakar da iş temposundan fırsat bularak güneşli havanın tadını çıkarmak için ailece piknik yapmayı tercih ettiklerini kaydetti.