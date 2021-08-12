Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Karaman Mahallesi yolunda seyreden A.S. idaresindeki 54 BS 519 plakalı otomobil, aynı yönde giden S.D. yönetimindeki 54 D 8590 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yara almazken, A.S'nin kullandığı araçta bulunan ikisi çocuk, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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