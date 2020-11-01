İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı

01.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:32
İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 54 PM 122 ve 34 HR 0433 plakalı otomobiller, Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 54 PM 122 plakalı araçtan çıkarılan yaralılar Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa, Sebahat ve Abdurrahman Yiğit'in yanı sıra diğer otomobildeki Elmas ve Hakan Günçaldı ile Emine Bayram'ı çevredeki hastanelere kaldırdı.

YARALILARDAN İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Hakan Günçaldı ile Emine Bayram, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürülen cenazelerin, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Giresun'a gönderileceği öğrenildi.Bu arada, yolda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik yapılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Halil Sezai Eser Yenenler Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 20:52:18. #1.15#
title