Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

28.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:44

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şahmelek Mahallesi yolu üzerinde bulunan Mehmet Tetik'e ait ahırdan yaklaşık 20 gün önce 10 küçükbaş hayvan çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan aracı belirledi.



Jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkeme çıkarıldı.

Şüphelilerden M.Y. (39) ve H.D. (33) tutuklandı, diğer şüpheli C.Ö. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA