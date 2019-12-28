Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Haberler » Güncel » Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haber

Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

28.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:44
Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

'nın ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şahmelek Mahallesi yolu üzerinde bulunan 'e ait ahırdan yaklaşık 20 gün önce 10 küçükbaş hayvan çalınması üzerine ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan aracı belirledi.


Jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkeme çıkarıldı.

Şüphelilerden M.Y. (39) ve H.D. (33) tutuklandı, diğer şüpheli C.Ö. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler