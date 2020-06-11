Sakarya'da 'Ekmek Teknesi' projesi başlatıldı
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Sakarya'da 'Ekmek Teknesi' projesi başlatıldı

Sakarya'da 'Ekmek Teknesi' projesi başlatıldıSAKARYA İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığıyla hayata geçirilen ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun destek verdiği 'Ekmek Teknesi' projesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hayata geçirildi.

11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:18

Sakarya'da 'Ekmek Teknesi' projesi başlatıldı

SAKARYA İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığıyla hayata geçirilen ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun destek verdiği 'Ekmek Teknesi' projesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hayata geçirildi. Proje ile askıda ekmek uygulamasının dijitalleştirilerek tüm illerdeki fırınlara yayılması planlanıyor.

Sakarya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun da desteklediği 'Ekmek Teknesi' projesi, Adapazarı'nda bulunan bir ekmek fırınında başlatıldı. Proje kapsamında askıda ekmek uygulamasının dijitalleştirilerek tüm illerdeki fırınlara yayılması planlanırken, düzenlenen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve çok sayıda davetli katıldı. Dua edilerek başlatılan projeye katılımcılar da destek oldu.

Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş yaptığı konuşmada, "Bu güzel projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız toprakların bize emaneti olan bu davranış biçimini en güzel şekilde ileriye taşıyoruz." dedi.

İhsan Açık ise, "Hem ülke hem de dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor günlerde gerçekten Sakarya yine bir önderlik yaparak bu güzel şehirde güzel bir projeyi hayata geçiriyor." diye konuştu.

Halil İbrahim Balcı, Sakarya'da başlatılan projenin tüm şehirlere örnek olmasını diledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise şöyle konuştu:

"Projenin ne kadar anlamlı olduğunu anlatmaya gerek yok. Sadece bize hatırlatılan bir sözü tekrar etmek istiyorum, 'Bir beldede bir kimse açlıktan ölürse o beldedeki herkes bundan sorumludur'. İşte bu proje bizi bu yükümlülükten kurtarıyor."

Sakarya'da 'Ekmek Teknesi' projesi başlatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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