"Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntülere sahne oldu
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"Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntülere sahne oldu

'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntüler oluşturdu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntüler oluşturdu.

Akçakaya Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi amacıyla "13-20", "20-40", "40 ve üzeri yaş" kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda 55 yarışmacı ter döktü.

"Azami sürat 250" gibi tabelaların asıldığı yarışlarda güvenlik önlemleri alındı. Bu çerçevede yarışmacılara kask ve dizlik koruyucu dağıtıldı, yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.

Ayaklarla yönlendirilen ve fren aksamı da bulunmayan tahta arabalara binen yarışmacılardan bazıları parkuru tamamlarken, bazıları da dengesini kaybederek düştü.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda ilk üçe girenlere madalya verildi. Etkinlikte kadınlar ve çocuklar da tahta arabalara binerek doyasıya eğlendi.

Yarışlar sonunda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

"Unutulmuş gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"

Akçakaya Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Cihat Yel, AA muhabirine, etkinlikte gençleri bir arada tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Güzel etkinlik olduğunu, yarışların gelecek yıl daha kapsamlı devam edeceğini vurgulayan Yel, "Çocukken dedelerimizin oynamamız için yaptığı tahta arabaları eğlence amacıyla kullandık. Etkinlik şenlik havasında geçti. Katılım güzeldi, her yıl gittikçe daha güzel olacağını düşünüyoruz. Unutulmuş gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Akçakaya Mahalle Muhtarı Osman Işık da çeşitli etkinliklerle köylerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimize geçmişteki gelenek görenekleri öğretmeye çalışıyoruz. Çocukluğumuz bu arabalarla geçti. Şu anda çocukların hiçbirisi oyunlarımızı bilmiyor. Amacımız, geçmişimizi çocuklara anlatabilmek. Yıllar öncesine gittik, yıllar öncesindeki duygularımız bugün yeniden yeşerdi." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ercan Akkaya ise geleneğin atalarından kalma olduğunu, çocukluklarının bu arabaların üzerinde geçtiğini belirterek, çok eğlendiğini anlattı.

Yarışmada birinci olan Mustafa Akkaya da etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocukluğumuzu yaşamak eğlenceli. Büyüyoruz ama çocuk olmak daha güzel. Geçmişi yad ettik, aksiyon güzeldi. Kaza yapan arkadaşlar da vardı. Onlara da şimdiden geçmiş olsun diyorum. Her şeyiyle güzel etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu
'Tahta Ralli Araba Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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