Sakarya'da depodan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çalan bekçi tutuklandı
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Sakarya'da depodan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çalan bekçi tutuklandı

08.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:08
Sakarya'da depodan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çalan bekçi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bekçi tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bekçi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındık çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını geriye dönük inceleyen ekipler, 3 aylık zaman içerisinde fındık deposuna gelen siyah renkli bir aracın bir süre durduktan sonra ayrıldığını belirledi.

Takibe aldıkları araçtan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin gündüzleri depoda bekçi olarak çalışan görevli Ö.D. (31) olduğunu tespit eden ekipler, depoda olduğu sırada şüpheliyi yakaladı.

Zanlı Ö.D'nin emniyetteki sorgusunda, internet siteleri üzerinden bahis oynayarak kaybettiği paraları geri kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini, buradan elde ettiği paraları da tekrar bahiste kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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