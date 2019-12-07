Sakarya'da Çocuk Hakları Sokağı hizmete açıldı

07.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:03

Sakarya'da, Adapazarı Belediyesince yapımı tamamlanan ve "Çocuk Dostu Kent" ödülüne layık görülen Çocuk Hakları Sokağı hizmete açıldı.

Şeker Mahallesi Türk-İş İlkokulu arkasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremle yerle bir olan şehrin bugün Türkiye'nin en marka şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Sakarya'nın her geçen gün biraz daha ileri gittiğini vurgulayan Yavuz, "Daha yaşanabilir kent olma anlamında büyük mesafe kat etmektedir. Sadece maddi anlamda gelişmişlik değil, çevre anlamında da çok önemli icraatları gördük. Kent Park, Millet Bahçesi ve hemen burada Çocuk Hakları Sokağı... Çocuk dendiğinde hepimizin aklına cennet çiçeği gelir. Çocuklarımızdan cennet kokusu alırız, onlara ne yapsak azdır. Çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanması, herşeyden önemlidir." diye konuştu.

Yavuz, projenin kente hayırlı olmasını dileyerek, katkılarından dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve çalışanları tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için ekranlardan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Geleceği çocuklara teslim edeceklerini aktaran Yüce, "Evlatlarımızın donanımlı olması lazım. Kültürel, sosyal, sportif ve bilgi donanımla inşallah geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi böyle yetiştirmemiz lazım." dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise ilçeye, insana dokunan projeleri hayata geçirmek üzere çalıştıklarını kaydetti.

Oyunun bir çocuk hakkı olduğunu ve çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getiren Işıksu, "Çocuklar oyun oynarken merak eder, araştırır, eğlenir, paylaşır, kendini ifade eder, öğrenir. Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayarak çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasını amaçladık. Hamdolsun bunu da başardık. Projemizi inceleyen Ankara Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Uluslararası İdeal

Kent Ödülleri kapsamında Adapazarı'na 'Çocuk Dostu Kent' ödülü verildi. İlk açılışımız ve ilk ödülümüz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek ile diğer protokol üyeleriyle sokağın açılışını gerçekleştiren Ali İhsan Yavuz, bazı çocuklarla oyun oynadı, sokakta bulunan çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA