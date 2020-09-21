Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış

Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış 4'üncü kattan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı Alkollü kadının kendini boşluğa bıraktığı anlar saniye saniye kaydedildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda binanın 4'üncü katına...

21.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:42

Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış

4'üncü kattan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı

Alkollü kadının kendini boşluğa bıraktığı anlar saniye saniye kaydedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda binanın 4'üncü katına çıkarak balkondan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtarmıştı. Alkollü olduğu öğrenilen kadının binanın 4'üncü katından kendisini boşluğa bıraktığı korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokağı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yeni evlendiği ve olayın olduğu gece alkollü olduğu öğrenilen kadın, binanın 4'üncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kadının balkondan aşağıya atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı.

Alkollü olduğu öğrenilen kadın balkondan bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın olayı hafif yara ile atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin bölgede hazır bir şekilde beklediği anda, kadının kendisini boşluğa bıraktığı ve çevredeki vatandaşların çığlıklarının duyulduğu anlar yer aldı. Balkondan aşağıya atlayan kadının, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşme anı görüntülere saniye saniye yansıdı.

Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Ayvaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da binanın 4'üncü katından böyle atlamış - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:42:05. #1.15#
title