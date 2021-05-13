Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle 3. kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın, bayram şekeri dolu poşeti iple sarkıtarak komşularının çocuklarını sevindirmeyi ihmal etmedi.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle 3. kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın, bayram şekeri dolu poşeti iple sarkıtarak komşularının çocuklarını sevindirmeyi ihmal etmedi.

Azmimilli Mahallesi, Erden Sokakta oturan Sevil Duman (78), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şeker toplayamayan komşu çocuklarını unutmadı.

Kısıtlama nedeniyle kendisi de dışarı çıkmayan Duman, 3. kattaki evinin penceresinden iple içi bayram şekeri olan poşeti sarkıttı.

Poşet dolusu şekeri gören çocukların sevinç çığlıkları attıkları o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi
Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi
Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi
Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 21:54:05. #1.16#

title