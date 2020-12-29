Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
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Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı

29.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:41
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı

GELECEK Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü.

GELECEK Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü.

Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı ile bazı ilçe teşkilatları, dün yazılı bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı. Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.

Gelecek Partisi'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Ender Serbes, dün yazılı olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık. Sakarya'da teşkilatlanmanın maddi- manevi yükünü çektik. Ancak biat kültüründen gelen ilkesizlerin baskı ve zorlamalarına maruz kaldık. Bizden çalışan/ üreten bir teşkilat değil, biat eden bir teşkilat olmamız istendi. Kabul etmedik, direndik. Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğüne, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır. Türkiye'de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz."

Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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