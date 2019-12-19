Sakarya'da "Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi" Konferansı

19.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:38

Sakarya'da "Rumeli Sohbetleri-4/Balkanlarda Azınlıklar ve İslamafobi" Konferansı düzenlendi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneğince Serdivan Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Belediye Başkan Vekili Selvet Karaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ziya Akar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun farklılıklar ve zenginlikler coğrafyası olduğunu söyledi.

Anadolu'nun Balkanlardan Kafkasya'ya, Kırım'dan Şam'a kadar çok farklı yerlerden gelişlere şahit olduğunu aktaran Nayir, hemen hemen her evde bir hasret, bir gurbet bulunduğunu kaydetti.

Vali Nayir, yüzlerce yıl hakimiyet altında kalan, hüküm sürülen topraklarda azınlık olarak değerlendirilmenin üzücü olduğunu belirterek, "Yine bir barış dini olan, esenlik dini olan, isminde barış bulunan bir dinin korkuyla bir araya getirilip, adına da İslamofobi denmesinin bizi çok üzmesi lazım. Biz tarihte barışın, huzurun en güzel örneklerini vermiş bir milletiz. Hangi coğrafyada kalmışsak o coğrafyaya huzuru bırakmışız, eserlerimizle orayı da yaşatmaya çalışmışız." diye konuştu.

Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aytaç Demirci de derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Balkan Araştırmacısı Zeynep Duygu Demir, konferansta yapılan araştırmalar ve kendi gözlemlerine dair bir sunum yaptı.

Kaynak: AA