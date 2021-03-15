Sakarya'da 1 haftada kısıtlamayı ihlal eden 320 kişiye 307 bin lira ceza kesildi
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Sakarya'da 1 haftada kısıtlamayı ihlal eden 320 kişiye 307 bin lira ceza kesildi

15.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:09
Sakarya'da 1 haftada kısıtlamayı ihlal eden 320 kişiye 307 bin lira ceza kesildi

SAKARYA'da son bir haftada koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 320 kişiye toplam 307 bin 850 TL ceza kesildi.

SAKARYA'da son bir haftada koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 320 kişiye toplam 307 bin 850 TL ceza kesildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sakarya'da pazar günleri tam gün, diğer günlerde ise 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlamalarda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin geçen hafta yaptığı uygulamalarında, 8 Mart ve 13 Mart arasında 21.00 ve 05.00 arası uygulanan kısıtlamaları ihlal eden 229 kişi ile 14 Mart Pazar günü uygulanan tam gün kısıtlamayı ihlal eden 91 kişiye toplam 307 bin 850 TL ceza kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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