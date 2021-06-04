Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce, gençlerin 2053 vizyonunu hayata geçireceğini, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini kuracağını belirterek, ülkenin gençlerin omuzlarında yükseleceğini kaydetti.

Gençlere inanıp güvendiklerini ifade eden Yüce, "Uzun yıllar gençlik teşkilatlarında görev aldım. 1970'li yıllardan beri bu çalışmaların içerisindeyim. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizle uyum içerisinde çalışıyor, onlarla sürekli bir arada olmaya gayret ediyoruz. Güzel hayallerle, güçlü adımlarla umutla bakacağımız yarınlara ulaşabilmemiz için en büyük rol, gençlerimizin. Daha müreffeh yarınların, gençlerimizin azmi, gayreti, fikri ve hedefleriyle geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan da gençlerin partinin dinamosu konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2023 seçimleri için gençlik hareketi olarak il ve ilçe teşkilatlarımızla yakın çalışacağız. İlk defa oy kullanacak 6 milyon 300 bin yeni seçmen var. Onlara fiziki olarak temas etmek, yüz yüze görüşmek istiyoruz. Programlarımızı hazırladık. Geçtiğimiz süreçte de AK Parti, gençlerden en çok oy alan parti oldu. Biz de yük olmak değil, yük almak için göreve talip olduk. Yeni seçmene en fazla ulaşan, onların yanına ilk giden teşkilatız ve bundan sonra da bu şekilde olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu teşkilat modelini sergileyeceğiz."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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