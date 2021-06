Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, "Kudüs" konulu toplantıya katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen "Kudüs" başlıklı haziran ayı toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da düzenlenen toplantıya, Yüce'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Eğitime Destek Platformu Başkanı Yahya Bakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Kışla, konuşmasında, ortak dertlerinin Kudüs olduğunu belirterek, "Türkiye gibi mücadele veren hiçbir ülke yok. Gençlerimizin ruhuna bunu aşılamak lazım. Orada bulunan bütün kurumlar, ihtiyaçlar neticesinde önemli çalışmalar yürütüyor. İnşallah güzel koordinasyonlarla bütün desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yüce de Kudüs'ün herkesin bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakarya'da Filistinli aileler için misafir aile uygulaması başlatabiliriz. Bu çalışmayla ülkemizde bulunan bütün Filistinliler demografik olarak listelenip, belge haline getirilir. Bir kurum kurulur ve kurum her zaman onlarla iletişim halinde olabilir. Bizler o ailelere destek olalım ve Türkiye'de bu yardımlaşmanın öncüsü haline gelelim. 'Sakaryalılar, Filistinli ailelerin yanında.' diyerek önemli proje oluşturalım. Oluşturulacak ya da geliştirilecek her projede ve her konuda sizlerin yanındayım."

"Bu sene hedefimizde 10 Filistinli öğrenciye ücretsiz eğitim sağlamak var"

Sarıbıyık ise senato üyeleriyle toplantılarda Filistin meselesini ele aldıklarını aktararak, "Gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden üniversitemize gelen öğrencileri dikkate alarak önemli karar aldık. Bu gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilerden belli miktar oranda olanlarına ücretsiz eğitim sağlayacağız. Bu doğrultuda öncelikle Filistin'den başlayacağız. Bu sene hedefimizde 10 Filistinli öğrenciye ücretsiz eğitim sağlamak var. İnşallah bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Doyuk da okullarda Kudüs ile alakalı çeşitli etkinlikler tasarlayacaklarını, Kudüs salonları ve kulüpleri kurarak her zaman bu meseleyi canlı tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özsoy ise Kudüs duyarlılığı için gençlik merkezlerinde çalışmalar yürüttüklerini, ortak değerlerin gençleri kazanma noktasında önemli olduğunun altını çizdi.

İnsan Medeniyet Hareketi Temsilcisi Bayram Yılmaz da Kudüs meselesinin kısa zamanlı düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Ali Ahmet Çelik de Kudüs'ün sadece ramazanda değil, her ay yanında olunması gerektiğini vurguladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ise geçmiş yıllarda Kudüs'e 200 kişilik bir sefer düzenlediklerini, salgın sürecinden sonra da yeni bir Kudüs seferi planladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek