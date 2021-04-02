Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Koçer'den AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Koçer, ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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