Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
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Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, Afet Gönüllüleri Derneği'nin üyeleri farklı haberleşme sistemleri ve arama kurtarma ekipmanlarını römork içinde bir araya getirdi.

SAKARYA'da, Afet Gönüllüleri Derneği'nin üyeleri farklı haberleşme sistemleri ve arama kurtarma ekipmanlarını römork içinde bir araya getirdi. Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, İzmir depreminden sonra ekipmanları yenilemek istediklerini, tasarladıkları römorku bağışçıların yardımıyla yaptıklarını belirterek, afet anında hem dünyanın her yeri ile iletişim sağlanacağını hem de kurtarma çalışması yapılacağını açıkladı. 

Afet Gönüllüleri Derneği'nin 9 üyesi bir araya gelerek farklı haberleşme sistemleri ve arama kurtarma faaliyetleriyle insani yardım faaliyetlerinde kullanılan malzemeleri römorkta topladı. Yapım ve iç donanım temini toplam 3 ay süren römorkun maliyeti bağışçılar tarafından karşılanırken, römork ile afet anında dünyanın bir ucundan diğer ucuna telsiz ile haberleşme sağlayabiliyor. Projenin yapımında rol alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali Samet Özkurt (34), römorkun afet bölgesinde kurulmasının ardından dünyanın her noktasıyla kesintisiz iletişim sağlayabileceklerini belirtti. İzmir depreminden sonra römorku tasarladıklarını söyleyen Özkurt, "İzmir depreminde çok acı tecrübeler edindik. Kendimiz, ekipmanlarımızı yenilemek ve iyileştirmek için bu römorku tasarladık. Römorku yapmaya başlayınca gören herkes 'Ne yapıyorsun? Biz de bir şekilde bunun bir ucundan tutmak istiyoruz.' dediler ve nihayetinde sayısızca bağışçı vasıtasıyla bu römork yapıldı. İçinde kentsel arama kurtarmadan su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek ekipmanlara, insani yardım faaliyetlerinde kullanılabilecek ekipmanlara kadar birçok ekipman mevcut. Telsizlerle bu römorkun kurulduğu yerden dünyanın her noktasıyla kesintisiz iletişim sağlayabiliyoruz" dedi. 


Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar
Afetlerde iletişimi ve kurtarmayı sağlayacak römork yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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