Sait Seçkin: "Divane, oyunculuk hayatımdaki en keyifli rol…"

İSTANBUL (Bültenler) - "İzleyiciler, Divane'yi çok seviyorlar… Gerçekten aramızda bir bağ oluştu…"

"Divane ve Ciritçi Abdullah, birer filozof gibi… Verdikleri derin mesajlardan etkilenmemek elde değil…"

İşte izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı, sözleri ve davranışlarıyla hayat dersi veren bu karakterlerden biri de "Divane", nam-ı diğer "Güneşi Toplayan Adam"…

Ciritçi Abdullah'ın (Yavuz Sepetçi) sevdikleriyle birlikte sık sık ziyaret ettiği, her seferinde onları rahatlatan duraklardan biri "Güneşi Toplayan Adam"ın dağdaki mekanı…

"İzleyiciler, Divane'yi çok seviyorlar… Gerçekten aramızda bir bağ oluştu…"

Ünlü sanatçı Sait Seçkin'in başarıyla canlandırdığı Divane'nin hikayesi, izleyenlerin gözlerini yaşartıyor, yürekleri burkuyor… Gözleri görmeyen eşinin mezarı karanlıkta kalmasın, aydınlansın diye yıllardır elinde bir elekle güneşi toplayan Divane'nin aşkının, sadakatinininsanlara örnek olmasını dilediğini belirten Sait Seçkin, "İzleyiciler, Divane'yi çok seviyorlar ve gerçekten aramızda bir bağ oluştu. Tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum." diyor.

"Divene ve Ciritçi Abdullah, Anadolu'nun benzersiz tasavvuf felsefesi temsilcisi gibiler…"

Gönül Dağı'nın başarısını sade ve içten olmasına bağladığını kaydeden Seçkin, "Her eserin değeri ve toplumsal yansıması zamanla belirlenir. Gönül Dağı izleyicilerinden gerçekten çok içten tepkiler alıyorum. Büyük emeklerle çekilen, her cümlesi özenle seçilen dizide rol almak benim için büyük mutluluk. Divane, oyunculuk hayatımdaki en keyifli rol. Divane ve CiritçiAbdullah, Anadolu'nun benzersiz tasavvuf felsefesinin temsilcisi birer filozof gibi… Verdikleri derin mesajlardan etkilenmemek elde değil… " şeklinde konuşuyor.

"Tam bir İstanbul aşığıyım…"

Oyunculuğun yanında dublaj da yaptığını ve çok boş zamanının olmadığını ifade eden Sait Seçkin, sözlerini şöyle sürdürüyor:"Tam bir İstanbul aşığıyım… Boş vaktim olursa İstanbul'da gezmek en büyük tutkum. Ayrıca uzun yıllardır şiir yazıyorum. Hayalim bir gün bunları bir kitap olarak yayınlayabilmek… Senaryo çalışmalarım da var."

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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