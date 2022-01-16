Şair ve Yazar Genç Erzurum'da imza gününe katıldı - Haberler
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Şair ve Yazar Genç Erzurum'da imza gününe katıldı

Şair ve Yazar Genç Erzurum'da imza gününe katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şair ve Yazar Prof.Dr. Nurullah Genç, Erzurum'da katıldığı imza gününde okurlarıyla buluştu.

ERZURUM (İHA) - Şair ve Yazar Prof.Dr. Nurullah Genç, Erzurum'da katıldığı imza gününde okurlarıyla buluştu.

Memleketi Erzurum'da kırtasiye tarafından düzenlenen imza gününe katılan Şair ve Yazar Prof.Dr. Nurullah Genç, okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarını imzalayan ve genç okurlarıyla sohbet eden Genç, zaman zaman öğrencilik hatıralarını anlattı. Erzurum'a her gelişinde büyük bir heyecan duyduğunu söyleyen şiar ve yazar Genç'e kırtasiye sahibi Cüneyt Güvenli, bir yağlı kalem çalışması bir tablo hediye etti.

Erzurum'da okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen şair ve yazar Genç, "Gençlere kitap okumayı tavsiye ediyorum. Okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda mutlaka kitap okusunlar" dedi. - ERZURUM

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Şair ve Yazar Prof.Dr. Nurullah Genç, Erzurum'da katıldığı imza gününde okurlarıyla buluştu.

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