Şair Ahmet Muhip Dıranas Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Muhip Dıranas, ölümünün 38. yılında Sinop'un Erfelek ilçesinde kendi ismini taşıyan köyündeki evinin önünde düzenlenen programla anıldı.

Salı Köyü ve Ahmet Muhip Dıranas Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde İstanbul Erfelekliler Derneği, Sinop Dernekler Federasyonu ve Erfelek Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve şairin "Fahriye Abla" isimli şiirinin okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Hasan İpek, burada yaptığı konuşmada, valilik olarak kentteki tüm değerleri yaşatmak, Türkiye ve dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bunlardan birisinin de Ahmet Muhip Dranas olduğunu belirten İpek, "İnşallah bundan sonraki yıllarda anma programı daha da güzel şekilde devam edecek. Ahmet Muhip Dranas'ın evi, miras sebebiyle tadilat ve tamirat yapılamadı. Kamulaştırma bittiği anda köy tüzel kişiliği adına alacağız ve turizme kazandırarak anılarını yaşatmak için güzel bir mekan konumuna getireceğiz." dedi.

Salı Köyü ve Ahmet Muhip Dıranas Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Kurucu Başkanı Ertan Öztürk da Dranas'ın doğduğu yer olan Salı köyünün adının Ahmet Muhip Dranas olarak değiştirilmesiyle şaire sahip çıktıklarını anlatarak, "Köydeki evinin müze yapılması için kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Bölgenin en önemli değerlerinden olan Ahmet Muhip Dıranas'ın adının ve doğduğu mekanın yaşatılması için her yıl anma programı düzenleneceğiz." diye konuştu.

Programa Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Erfelek Kaymakamı Murat Mete, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek ile davetliler katıldı.