Saints Row Çıkışının Ardından En Az 3 DLC Alacak
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Saints Row Çıkışının Ardından En Az 3 DLC Alacak

Saints Row Çıkışının Ardından En Az 3 DLC Alacak
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Saints Row

Yaptığı gizemli çıkışın ardından Saints Row reboot oyununun DLC alacağı geliştirici tarafından onaylandı.

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Gamescom'da duyurulan yeni Saints Row reboot oyunun çıkış tarihi dışında pek bir bilgi vermese de geliştirici birçok DLC'nin geleceğini duyurdu.

Adını Amerika'nın güneybatısındaki yeni Saints Row lokasyonundan alan yeni 'Santa Ileso'ya Hoşgeldiniz' fragmanı ile geliştirici Volition, Santo Ileso'da 'şimdiye kadar gelen en iyi ve en büyük Saints Row oyun alanını' sağlayacakları sözünü veriyor. Genel olarak şehirle sınırlandırılan seride ilk defa 9 semtli şehrin dışında çöl ile kaplı bir kırsal bölge keşfe açık olacak.

Fragman yalnızca oyun içi görüntüler sunmakla kalmayıp yeni Saintleri de tanıtıyor. Johnny Gat gibi seride sevilen karakterlerden hiçbiri bu oyunda olmayacağından bunu aklınızda bulundurarak yepyeni karakterlerle tanışabilirsiniz. Bunun yanında karakter kişiselleştirme de geliştirici tarafından onaylandı, yani her zamanki gibi karakter yaratma ekranında dilediğiniz özgürlüğe ulaşabilirsiniz.

Fragmanda ek içerikler ile ilgili bir kısım olmasa da fragmanın ardından gelen basın bülteninde Volition, DLC şeklinde üç ek bölüm içeren Genişleme Paketi'ni duyurdu. Seride oyunlar kadar DLCler de dikkat çektiğinden gelecek bölümler merak uyandırmıyor değil. Ayrıca Volition serinin önceki oyunlarının tonunu beğense de modern zamana yeterince uygun olmadığını düşündüğünden günümüz insanlarını, mizahını ve sorunlarını ele alan yeni bir ton ile yepyeni bir hikaye yaratmayı amaçlıyor.

Saints Row reboot 25 Şubat 2022'de çıkacak. Oyunun ön siparişler açılmış olmakla birlikte ön sipariş veren herkese Saints Row: The Third Remastered paket dahilinde verilecek. Ön sipariş vermek istemiyor ama The Third Remastered'ı istiyorsanız kısa sürelik kampanya ile bedava alabilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu

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