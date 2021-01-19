Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
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Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı

19.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden sahte dolarla alışveriş yapan Gürcüstan uyruklu Vika C., iş yerinin diğer şubesinden aynı yöntemle alışveriş yapmak isterken yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden sahte dolarla alışveriş yapan Gürcüstan uyruklu Vika C., iş yerinin diğer şubesinden aynı yöntemle alışveriş yapmak isterken yakalandı. İş yeri sahibi Yusuf Kendirci, "50 dolar zararımız var, bir 150 dolar daha olacaktı ama uyandık" dedi.

Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde Yusuf Kendirci'nin işlettiği kuruyemiş dükkanında alışveriş yapan Gürcüistan uyruklu Vika C., aldığı ürünlerin parasını dolarla ödedi. Kadın ayrıldıktan sonra parayı kontrol eden Yusuf Kendirci, sahte olduğunu anladı. Bir süre sonra aynı iş yerinin diğer şubesine giden Vika C.'yi fark eden Yusuf Kendirci, kadını oyalayıp, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Vika C.'nin öncesinde de bazı iş yerlerine giderek sahte dolarla alışveriş yaptığı ve bir döviz bürosunda para bozdurmaya çalıştığı belirlendi. Vika C.'nin üzerinde sahte 50'lik banknotlar olmak üzere toplam 250 dolar ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf Kendirci, Vika C. hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Vika C.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, ancak sahte dolarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Yusuf Kendirci, şikayetçi olduklarını belirterek, "Diğer dükkandan 80 liralık alışveriş yaptı, 50 dolar verdi. 50 doların üstünü ödedik, dolar sahte çıktı. Daha sonra telefondan şahsın bana fotoğrafı geldi. Baktım şahıs tekrar bizim dükkana geldi, alışveriş yapmaya, oyaladık, polisi aradık. Polis hemen geldi, yardımcı oldu. 50 dolar zararımız var, bir 150 dolar daha olacaktı ama uyandık" dedi.


Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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