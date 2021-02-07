Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza

07.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:21
Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, sahte izin belgesi ile yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, sahte izin belgesi ile yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin sürücüsü Hafız H. (20) ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu. İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza  uygulandı.


Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Derbi Körfez Kocaeli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:22:36. #1.15#
title