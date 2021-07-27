ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
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ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla aralarında hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran dolandırıcılık şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla aralarında hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran dolandırıcılık şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 37 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 vatandaşı yaklaşık 250 bin lira dolandıran bir şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 37 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlere eş zamanlı giren ekipler, 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ilan dolandırıcılığı' suçunu işlediği iddia edilen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalananlar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI
ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ADANA-SAHTE İLAN DOLANDIRICILARINA ADANA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI KARARI - Haberler
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